الهيئة الوطنية تشيد بصمود و كفاح شعبنا و تصديه لهجمات المستوطنين بالمسجد الأقصى

أشادت الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا بالداخل المحتل بكفاح وصمود شعبنا في تصدية لهجمات المستوطنين المتطرفين على المسجد الاقصى المبارك.

واعتبرت الهيئة أن قيام قوات الاحتلال بإصابة عشرات المصليين فجر اليوم من خلال استخدام أدوات القمع والتنكيل الخطرة ومنها الاعيرة المطاطية والمغلفة بالمعادن يعكس حالة الارهاب المنظم الممارس من قبل الاحتلال والذي يرعي ويحمي المستوطنين والمجموعات اليهودية المتطرفة.

و اعتبرت أن قيام الاحتلال بفرض الاعتقال الإداري علي عشرة من مناضلي شعبنا بالداخل المحتل يشكل تصعيدا خطيراً و مقصوداً بحقهم بما يؤكد استهداف الاحتلال لكل مكونات شعبنا بكل ساحاته وبما يعكس الطبيعة العدوانية والعنصرية للاحتلال.

و أكدت الهيئة أن تلاحم شعبنا ووحدته الكفاحية الشعبية والميدانية يشكل أبلغ رد علي مخططات الاحتلال.

وحيت الهيئة دور قوي التضامن الشعبي الدولي الرافض لممارسات الاحتلال التي تنتهك حقوق شعبنا بما يشمل حرية العبادة وصولا لحقه بالحرية والاستقلال والعودة.