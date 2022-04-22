كتائب المجاهدين تنظم مسيراً عسكرياً في غزة

نظمت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية مسيراً عسكرياً في ذكرى يوم شهداء المجاهدين والذكرى الخامسة عشر لاستشهاد الأمين العام المؤسس لحركة المجاهدين.

وشارك في المسير العسكري مقاتلون من التخصصات العسكرية المختلفة في الكتائب وسط التفاف جماهيري لافت حول المقاتلين الذين ساروا في شوارع مدينة غزة وصولاً إلى مكان استهداف الشهيد أبوحفص بالقرب من جامعة غزة.

وفي كلمة ألقاها عضو الأمانة العامة للحركة الدكتور نائل أبوعودة أمام المقاتلين، حذر الاحتلال من بأس المجاهدين و المقاومة، موجهاً حديثه للاحتلال قائلاً: " لن ننسى جرائمكم المتكررة ضد أبناء شعبنا ومعركتنا معركة مفتوحة مع هذا العدو، فهذا العدو لا يفهم إلا لغة واحدة وهي لغة الحراب والصواريخ والقذائف".

و وجه التحية الى المرابطين في المسجد الأقصى والى اهلنا الصامدين في القدس وأحرارنا في الضفة الغربية وأهلنا في الداخل المحتل، مشدداً على أن القدس خط أحمر والأقصى جزء من عقيدتنا ولن نسمح للعدو بفرض معادلات جديدة.

كما أرسل أبو عودة رسالة خاصة لوالد الشهيد المجاهد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب ونبرق بالتحية لروحه الطاهرة الذي ارسل رسالة للعدو ليؤكد فيها هشاشة جيشه وأمنه.

و أشار الى أن انتصار المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في معركة سيف القدس كانت رسالة واضحة لهذا العدو مفادها أننا لا نسمح بالمساس بالقدس.

و ختم حديثه قائلاً: "نؤمن ان القوة و الميدان هي التي تصنع المعادلات السياسية وتأتي بحقوق أبناءنا، لذا فسلاح كتائب المجاهدين والمقاومة هو الضامن الحقيقي لحماية أبناء شعبنا وحماية مقدساتنا ".