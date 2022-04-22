نادي الأسير: الشاب الذي اعتقلته قوات الاحتلال بالأقصى حالته خطيرة جدًا

كشف مدير نادي الأسير في القدس المحتلة ناصر قوس، عن طبيعة إصابة الشاب الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة من داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد قوس في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الشاب المعتقل من بلدة بيتا حنينا بالقدس المحتلة وأن حالته خطيرة جدًا جراء اصابته برصاص الاحتلال والاعتداء عليه بشكل عنيف.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك حيث تعاملت الطواقم الطبية مع 151 إصابة في المسجد الأقصى، إثر قمع الاحتلال للمصلين في باحاته لليوم الثامن على التوالي.