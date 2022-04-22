4 إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

أصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم أطفال، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وتنديدا بجرائم الاحتلال ضد شعبنا في مختلف محافظات الوطن.

وأفاد المصادر المحلية، بأن جنود الاحتلال داهموا البلدة قبل صلاة الجمعة وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة أربعة شبان بالرصاص في الأطراف، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق.

وأوضحت، أن المسيرة انطلقت بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في جميع أنحاء الوطن، ردا على استمرار اعتداءات الاحتلال في كل مكان.