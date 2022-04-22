بالفيديو عشرات الإصابات جراء قمع قوات الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء إطلاق طائرات الاحتلال المسيرة قنابل غازية على المتواجدين في باحات المسجد الأقصى.

وذكرت المصادر المقدسية، بأن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت وابلًا من قنابل الغاز السام على المرابطين بالمصلى القبلى، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وأكد الهلال الأحمر، ارتفاع عدد المصابين جراء قمع قوات الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى إلى 57 إصابة.

وأفاد بأن ٢٦ مواطنًا أصيبوا بالاختناق جراء اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على ساحات المسجد الاقصى، مشيرًًا إلى أنه تم نقل ١٤ اصابة منهم للمستشفى، بينهم ٩ أطفال.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة فجر الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى، تلبية للدعوات لدعوات نشطاء مقدسيين، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المسجد وتعتدي على من فيه بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى عشرات الإصابات بعضها وصفت بالخطيرة، واعتقال أحد الشبان المصابين، كما أعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الصحفية في محاولة لمنع تغطية الاعتـداءات المستمرة منذ أكثر من أسبوع.

وانطلق المصلون عقب انتهاء صلاة الجمعة، في مسيرة جابت باحات المسجد الأقصى، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي، مرددين الهتافات والشعارات، ورفعوا العلم الفلسطيني.