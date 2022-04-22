مخابرات السلطة بالخليل تهدد محرري الجهاد بالاعتقال

في إطار الهجمة المسعورة لأجهزة أمن السلطة تجاه مجاهدي شعبنا رغم الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال خاصة في مدينة القدس، أقدم جهاز المخابرات التابع للسلطة على الاتصال بمحررين من حركة الجهاد الإسلامي مهدداً لهم بالاعتقال ومداهمة بيوتهم في حال عدم الاستجابة للاستدعاءات بحقهم.

وأكدت مصادر خاصة، أن جهاز المخابرات قام بتهديد المحرر شاهر جميل الحيح (35 عاماً)، من بلدة صوريف قضاء الخليل، والذي أمضي 12 عاما في سجون الاحتلال بالاعتقال إذا لم يقم بالاستجابة لمقابلتهم.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تمارس أبشع الإجراءات وأقسى العقوبات بحق المعتقلين السياسيين، فيما تستمر في سياسة الاعتقال السياسي والاستدعاء بحق أبناء شعبنا ومقاومتنا بالضفة المحتلة.