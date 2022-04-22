بالصور الجهاد الاسلامي تنظم فعالية جمعة إسناد الأسير عواودة أمام الصليب

شارك المئات من أبناء وأنصار حركة الجهاد الإسلامي في إقليم غزة ظهر اليوم في فعالية أداء صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة،والتى دعت لها مؤسسة مهجة القدس الشهداء والجرحى والاسرى، دعماً وإسناداً للأسير المجاهد خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم الواحد والخمسين على التوالي والاسير رائد ريان، .

وحمل المشاركون صور الاسير العووادة وعبارات تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المضربين، وأخرى رافضة للاعتقال الإداري.

وخلال مقابلة صحفية أكد مسؤول حركة الجهاد في إقليم غزة الأستاذ خميس الهيثم استمرار فعاليات دعم الأسرى في كافة خياراتهم ضد السجان والقوانين الظالمة التى تفرضها إدارة سجون الاحتلال وفي مقدمتها الاعتقال الإداري.

وأشار الهيثم إلى تردي الحالة الصحية للاسير العووادة ، حيث يعاني من التقيؤ الشديد الذي وصل إلى حد تقيؤ الدم، عدا عن حالة الجفاف الشديد، وصعوبة في الوقوف على القدمين، وهو ما يتطلب تكثيف الفعاليات من أجل الضغط على الاحتلال والمؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الإفراج عنه.

وقال القيادي الهيثم أن الأسير عواودة يمثل الإرادة الفلسطينية في تحدي السجان الصهيوني الذي يمارس أبشع الجرائم ضد الحركة الاسيرة، وأن انتصار الأسير سيتحقق عما قريب وسيتنسم عبير الحرية بفضل العزيمة الصلبة التي يقف خلفها الأسير عواودة.

يشار إلى أن الأسير عواودة معتقل منذ نهاية العام الماضي، وواجه سابقًا الاعتقال مرات عديدة، جلها كانت رهن الاعتقال الإداري، وهذا الاعتقال الخامس له، وهو متزوج وأب لأربع بنات.



























