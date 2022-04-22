رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يدين اعتداءات الاحتلال على الأقصى وغزة

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، والمصلين فيه خلال شهر رمضان المبارك، كذلك القصف الذي استهدف قطاع غزة.

وقال موسى في تصريح له، إن استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية لتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم في شرق القدس، تعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي، وتؤدي الى تصعيد التوتر في المنطقة، وتعقد إمكانية التوصل الى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وشدد على استمرار الدعم الثابت من قبل الاتحاد الافريقي الى الشعب الفلسطيني، في مساعيه الشرعية لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب رئيس المفوضية بجهود دولية حقيقية لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقا لمقررات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة.