تعرف على أسباب الخمول بعد الإفطار في رمضان

يعاني الكثير من الناس بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان، من مشكلة الشعور بالخمول، فما هي أسباب ذلك؟

الإصابة بدوار أو دوخة بعد تناول طعام الإفطار مباشرة يحدث نتيجة العديد من الأسباب، وإن كان في أغلب الحالات سببه انخفاض ضغط الدم.

ويرى العديد من الخبراء في مجال الصحة، أن الخمول والدوار بعد تناول الإفطار يُعد خطرا على الصحة حال تجاهلها وعدم علاجها، إذ إن تكرار انخفاض ضغط الدم خاصة الذي يسبب الإغماء بعد الأكل يزيد من احتمال الإصابة بـ"السكتة الدماغية" أو "الذبحة الصدرية".

أسباب الخمول بعد الإفطار في رمضان

1- مرض السكري

قد يؤدي تناول بعض أدوية السكري، بما في ذلك الأنسولين؛ إلى حدوث الدوخة بعد الإفطار، بسبب انخفاض سكر الدم بشكل زائد عن الحد، كما أن الانخفاض المفاجئ لسكر الدم غير السكري بعد الأكل بدلاً من زيادته، وهو أمر نادر الحدوث، يؤدي إلى الدوخة بعد الفطور.

2- شرب الكافين

تسبب المشروبات التي تحتوي على الكافين في حدوث دوار بعد الإفطار في رمضان عند بعض الأشخاص؛ نظراً لأن حساسية الكافيين تختلف من شخص لآخر.

3- انخفاض ضغط الدم

يعتبر انخفاض ضغط الدم من أبرز الحالات التي تسبب الدوار والضعف والهزال بعد الأكل للكثيرين، وقد يتطور الأمر ليصل إلى الإغماء

وإن كان انخفاض ضغط الدم كبير فإن الأمر يصل إلى فقدان الوعي المؤقت، لكنه أمر غير شائع الحدوث.

4- الجفاف

إذا تعرض الجسم للجفاف نتيجة ساعات الصيام الطويلة وإهمال الصائم شرب السوائل بكثرة خلال الفترة من الإفطار حتى الإمساك قد يصاب الشخص بدوار.

5- حالات مرضية

هناك العديد من الأمراض التي قد تكون وراء إصابة صاحبها بالدوار بعد الإفطار، مثل: مشاكل الجهاز العصبي، أمراض القلب والأوعية الدموية، الإصابة بالتهاب أو حمى، فقر دم، ونزيف داخلي.