إصابة مجندة خلال المواجهات التي وقعت بين قوات الاحتلال والمرابطين في الأقصى

أصيبت مجندة "إسرائيلية"، صباح اليوم الجمعة، خلال المواجهات التي وقعت بين المرابطين في المسجد الأقصى وقوات الاحتلال.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية:" بأنه أصيبت مجندة في شرطة الاحتلال في وجهها نتيجة رشقها بحجر خلال أحداث الأقصى، صباح اليوم".

وكان قد أصيب 31 مواطناً، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك واعتدائها على المعتكفين فيه.

وقال الهلال الاحمر القدس:"إنه أصيب 31 مواطناً منهم اصابتين خطيرتين الى متوسط خلال مواجهات داخل المسجد الاقصى في مدينة القدس المحتلة، موضحاً أنه تم نقل 14 اصابة للمستشفى لتلقي العلاج".