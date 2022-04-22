قناة عبرية: الشرطة "الإسرائيلية" تستعد لاحتمال ان تمتد الاحداث لمدن داخل "الخط الاخضر"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه بعد تقييم شرطة الاحتلال الاحداث في المسجد الأقصى فمن المحتمل أن تمتد المواجهات إلى مدن أخرى داخل "الخط الأخضر".

وقالت القناة 12 العبرية :"في ضوء الأحداث في المسجد الأقصى، وصل قاد الشرطة إلى البلدة القديمة في القدس وفي طريقه أجرى تقييماً للوضع مع جميع قادة المناطق".

وأشارت القناة إلى، أنه تستعد الشرطة لاحتمال انتشار الأحداث من الأقصى إلى مدن أخرى داخل "الخط الأخضر"، لذلك تقرر الاستعداد لاحتمال تجنيد قوات احتياط من "حرس الحدود".

جاء ذلك في أعقاب المواجهات التي شهدها المسجد الأقصى، صباح اليوم، بين قوات الاحتلال والمرابطين داخل الاقصى، وأصيب خلالها أكثر من 30 مواطناً.