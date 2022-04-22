التجمع الإعلامي يستنكر استمرار استهداف الاحتلال للصحفيين في الأقصى

استنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم الجمعة، استمرار قوات الاحتلال في استخدام القوة في التعامل مع الزملاء الصحفيين الذين يقومون بتغطية الأحداث الجارية في المسجد الأقصى.

وأشار التجمع أن الاعتداء على الصحفيين أدى لإصابة عدد من الزملاء الصحفيين إصابات بالغة نتيجة إطلاق الرصاص المطاطي تجاه الطواقم الصحفية، التي تقوم بتغطية اقتحامات المستوطنين واعتداءات شرطة الاحتلال على المرابطين في المسجد الأقصى، وكان أخر هذه الإعتداءات إصابة الزميل الصحفي علي ياسين برصاصة مطاطي في حنجرته، سببت له جرحاً غائراً في رقبته، فيما أصيب آخرون بطلقات مطاطية في أنحاء متفرقة من جسدهم.

وأكد أن قوات الاحتلال تستهدف الزملاء الصحفيين بشكل متعمد ومع سبق الإصرار، في محاولة لثنيهم عن دورهم المهني والبطولي، الذي يقومون به لكشف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة في باحات المسجد الأقصى، عدا عن الاعتداء المباشر على المعتكفين في المسجد الأقصى.

وطالب التجمع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بالعمل ملاحقة الاحتلال ولجم عدوانه المتصاعد بحق عيون الحقيقة .

وحذر التجمع من مغبة استمرار الاحتلال في عدوانه وهمجيته بحق الصحفيين دون رقيب أو حسيب، الأمر الذي سيعطي الاحتلال الضوء الأخضر في مواصلة تجاوزاته الخطيرة بحق الصحفيين، ما يهدد سلامتهم، ويجعل من الصعب عليهم القدرة على القيام بواجبهم المهني في تغطية الأحداث المتصاعدة المسجد الأقصى جراء عدوان الاحتلال.