الشيخ عدنان: العدوان على المسجد الأقصى لن يكسر الشباب المقدسي وعمّار المسجد ومرابطيه

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدان، اليوم الجمعة، أن العدوان على المسجد الأقصى المبارك، لن يكسر الشباب المقدسي وعمّار المسجد ومرابطيه.

وأوضح الشيخ عدنان في تصريح صحفي، أن جيش الإحتلال يدنس الأقصى المبارك على مرأى من حكومات الذلة التي باعت نفسها للشيطان وارتمت بالحضن الصهيوأمريكي.

ولفت إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين لعدم نقل جرائمه في ساحات الأقصى المبارك وتدنيسهم له.

واشار الشيخ عدنان إلى أن تكرار عدوان الاحتلال على الأقصى المبارك، يؤكد صوابية بداية رد المقاومة وحق شعبنا باجتراح الفعل دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك.