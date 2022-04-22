نقطة واحدة تفصل سان جيرمان عن اللقب

بات فريق باريس سان جيرمانن اليوم، بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من الجولات الخمس المتبقية دون النظر إلى نتائج مارسيليا لكي يتوج رسميا باللقب بعد أن خسره في الموسم الماضي لصالح ليل.

ويُشار إلى انه عاد سان جيرمان إلى العاصمة باريس بثلاث نقاط ثمينة، عقب تغلبه على مضيفه أنجيه بثلاثة أهداف نظيفة، الأربعاء، ضمن الجولة 33 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ 1".

وحملت ثلاثية الفريق الباريسي توقيع كل من، الدولي كيليان مبابي، والإسباني سيرجيو راموس، والبرازيلي ماركينيوس، في الدقائق 28، 54+ 77.

وبذلك رفع سان جيرمان رصيده إلى 77 نقطة، وأعاد فارق النقاط الـ 15 مع أولمبيك مارسيليا الذي فاز على نانت بثلاثة أهداف لاثنين.

وجدير ذكره أنه تكبد أنجيه خسارته الـ15 في الدوري هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.