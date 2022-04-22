الجهاد تنعي الشهيد لطفي إبراهيم لبدي من اليامون بجنين

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد لطفي إبراهيم لبدي (20 عامآ) من بلدة اليامون غرب جنين، الذي قضى نحبه شهيداً، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال المجرم الأسبوع الماضي.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، اليوم، أن الاحتلال ماض في إجرامه المنظم بحق أبناء شعبنا العزّل، كاشفاً عن وجهه القبيح وساديته في استهداف أبنائنا قتلآ بدم بارد.

واعتبرت أن هذه الهجمة الوحشية المتصاعدة ضد أهلنا في ساحات الأقصى وفي مدن الضفة، لن تعود على هذا الكيان المسخ إلا بالعار والهزيمة، وانتقام شعبنا وثواره، الذين ينتفضون في كل الساحات والميادين.

وتقدمت الحركة بالتعزية والمواساة من عموم أهلنا في اليامون وعائلة لبدي الكرام، سائلةً الله أن يتغمد شهيد فلسطين بواسع رحمته، ويجعل دمه وقوداً في معركة الحرية والكرامة.

وإليكم نص البيان:

تصريح صحفي

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد لطفي إبراهيم لبدي (20 عامآ) من بلدة اليامون غرب جنين، الذي قضى نحبه شهيداً، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال المجرم الأسبوع الماضي.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد لطفي لبدي، لنؤكد أن الاحتلال ماض في إجرامه المنظم بحق أبناء شعبنا العزّل، كاشفاً عن وجهه القبيح وساديته في استهداف أبنائنا قتلآ بدم بارد.

نعتبر أن هذه الهجمة الوحشية المتصاعدة ضد أهلنا في ساحات الأقصى وفي مدن الضفة، لن تعود على هذا الكيان المسخ إلا بالعار والهزيمة، وانتقام شعبنا وثواره، الذين ينتفضون في كل الساحات والميادين.

إن هذا الإجرام المستمر بحق شعبنا، يستدعي أكثر من أي وقت مضى، التمسك بحقنا المقدس في الدفاع عن كرامتنا وأرضنا وقدسنا بكل السبل والوسائل وعلى رأسها المقاومة المسلحة، خيارآ وحيداً لاستعادة الحقوق وتحرير الأرض وتطهير المقدسات.

نتقدم بالتعزية والمواساة من عموم أهلنا في اليامون وعائلة لبدي الكرام، سائلين الله أن يتغمد شهيد فلسطين بواسع رحمته، ويجعل دمه وقوداً في معركة الحرية والكرامة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الجمعة 21 رمضان 1443هـ - 22 أبريل 2022م