الدولار الأمريكي يصعد لأعلى مستوى منذ 5 أسابيع

صعد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيكل الإسرائيلي في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة 22-4-2022، إلى أعلى مستوى منذ 5 أسابيع.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية اليوم، 3.255 شيكلا، صعوداً من 3.22 شيكلا في تعاملات صباح أمس الخميس، وفق بيانات بنك "إسرائيل".

بينما بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، نحو 3.52 شيكلا، بينما بلغ سعر صرف الدينار الأردني 4.58 شيكلا.

ويُشار إلى يأتي الارتفاع لأسباب مرتبطة باستمرار الإقبال على العملة الأمريكية كملاذ آمن، إلى جانب بعض التوترات في "إسرائيل"، سواء مع قطاع غزة، أو التوترات القائمة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وعادة ما تشهد أسعار الصرف بعض التقلبات خلال فترة "الأعياد اليهودية"، على أن تتجه أكثر نحو الاستقرار مع انتهاء فترة الأعياد الحالية، اعتباراً من الأسبوع المقبل.

جدير ذكره انه تتجه أسعار الصرف خلال العام الجاري، لبعض التذبذبات المرتبطة بتحركات الفيدرالي الأمريكي لكبح جماح التضخم، إذ يتوقع أن ينتهي العام الجاري على نسبة فائدة 2%.