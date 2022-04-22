محدث بالفيديو والصور 40 اصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك

أصيب 40 مواطناً، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك واعتدائها على المعتكفين فيه.

وأفادت مصادر مقدسية: "بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى، بعد فجر اليوم، واطلقت الرصاص المطاطي بكثافة صوب المعتكفين، ما ادى لإصابة نحو 40 مواطناً بجروح منها إصابتين خطيرتين .

واوضحت المصادر، أنه اصيب أحد المسعفين أثناء قمع قوات الاحتلال للأهالي في المسجد الأقصى المبارك.

وكانت اندلعت مواجهات عنيفة بين المعتكفين في المسجد الأقصى وقوات الاحتلال المدججة بمختلف انواع الاسلحة.

واعتلى عدد من قناصة الاحتلال الأسطح المجاورة لباحات المسجد الاقصى ويقومون بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه المعتكفين.





















