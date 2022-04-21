سعر الذهب في المغرب اليوم الجمعة21-4-2022 عيار 18بيع وشراء

سعر الذهب في المغرب اليوم الجمعة الموافق 21-4-2022 عيار 18 ، وفي صبيحة هذا اليوم رصد فريق فلسطين اليوم عمليات بحث واسعة من جميع المهتمين والمستثمرين المواطنين المغاربة على جوجل من أجل التعرف على تلك الأسعار ، وقمنا بوضع سعر الذهب بجميع عيارته وهي (عيار 24, 22, 18, 14, 12) حتى يكون الجميع على اطلاع واسع لها بمجرد الانتهاء من قراءة المقالة .

ونشير لكم في هذه المقالة حول سعر الذهب في المغرب اليوم الجمعة الموافق 21-4-2022 عيار 18 إلى أن تلك الأسعار وضعناها مقابل الدرهم المغربي والدولار الأمريكي ، ويأتي حرص الجميع على معرفة أسعار الذهب في ظل تذبذبها جراء اندلاع الحرب في أوكرانيا التي خلفت تداعيات خطيرة على اقتصاد العالم وفيما يلي التفاصيل:

سعر الذهب في المغرب اليوم الجمعة عيار 18

وقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي على النحو التالي:

الوحدة درهم مغربي دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 617.09 درهم $62.98

سعر الذهب عيار 22 565.67 درهم $57.74

اسعار الذهب عيار 21 539.96 درهم $55.11

اسعار الذهب عيار 18 462.82 درهم $47.24

سعر الذهب عيار 14 359.97 درهم $36.74

سعر الذهب عيار 12 308.54 درهم $31.49

اسعار أوقية الذهب 19,191 درهم $1,959

اسعار جنيه الذهب 4,320 درهم $440.90

اسعار كيلو الذهب 617,085 درهم $62,984

سعر الذهب في المغرب

سعر الذهب في المغرب البيع والشراء 2022

ولقد جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في المغرب بعملة درهم مغربي على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

20 إبريل 606.30 530.53 454.73 353.68 303.15

19 إبريل 627.78 549.32 470.84 366.20 313.89

18 إبريل 623.58 545.65 467.70 363.76 311.79

17 إبريل 623.59 545.65 467.70 363.76 311.79

16 إبريل 623.59 545.65 467.70 363.76 311.79

15 إبريل 621.65 543.96 466.24 362.63 310.82

14 إبريل 624.41 546.37 468.31 364.24 312.20

13 إبريل 621.88 544.16 466.42 362.77 310.94

12 إبريل 615.64 538.69 461.73 359.12 307.82

11 إبريل 611.86 535.39 458.90 356.92 305.93 .. وفي نهاية المقالة حول سعر الذهب في المغرب اليوم الجمعة الموافق 21-4-2022 عيار 18 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .