أسعار الذهب مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة 22 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في العراق اليوم الجمعة 22 ابريل 2022، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في العراق، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في العراق

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق بتعاملات اليوم، إلى نحو 91.365 ألف دينار (62.58 دولار).

ووفق موقع "أسعار الذهب اليوم"، هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في العراق اليوم، إلى نحو 79.946 ألف دينار (54.76 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، إلى نحو 68.525 ألف دينار (46.93 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 53.297 ألف دينار (36.50 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات اليوم، تراجعًا إلى نحو 2.841 مليون دينار (1946 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21)، نحو 639.571 مليون دينار (438.06 دولار).