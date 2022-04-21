طالع أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 22 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 22 ابريل 2022، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في الجزائر، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 8.985 ألف دينار (62.58 دولار).

و هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم، إلى نحو 7.839 ألف دينار (54.76 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، إلى نحو 6.719 ألف دينار (46.93 دولار)، وفقا لـ"جولد برايس توداي".

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.226 ألف دينار (36.50 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال بتعاملات اليوم، تراجعًا إلى نحو 278.599 ألف دينار (1946 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، نحو 62.709 ألف دينار (438.06 دولار).