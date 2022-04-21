موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في الإمارات 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات عن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في الدولة.

وأوضحت الوزارة أن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في دولة الإمارات ستكون خلال الفترة من 29 رمضان حتى 3 شوال 1443 هجرية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وأضافت "الموارد البشرية والتوطين" أن الإجازة ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات بمناسبة عيد الفطر.

ويأتي ذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية.

قررت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الإمارات اعتباراً من 29 رمضان لعام 1443 هــ، وحتى 3 شوال 1443 هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

ويشار إلى أن يوم 29 رمضان سيكون موافقا ليوم السبت 30 أبريل/نيسان 2022.

وأعلنت دولة الإمارات عن موعد إجازة عيد الفطر 2022 بالنسبة للحكومة الاتحادية وفقا لنظام العمل الأسبوعي الجديد وأجندة العطلات المعتمدة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الخميس، تعميماً خاصاً بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات لعام 1443هـ.

وأوضح التعميم أن تحديد موعد إجازة عيد الفطر في دولة الإمارات تم بناء على قرار مجلس الوزراء لسنة 2021 بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي.