سعر الذهب عيار 21 النهارده في مصر اليوم الجمعة 22-4-2022 بيع وشراء بالجنيه

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده في مصر اليوم الجمعة الموافق 22-4-2022 ، وبسبب الاهتمام الكبير من قبل المواطنين والمستثمرين والمهتمين في كافة ارجاء المحافظات المصرية حيث يريد هؤلاء من جوجل الشهير معرفة الأسعار في تعاملات اليوم ، هذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم كالعادة إلى وضعها في هذه المقالة ، وفي هذه المقدمة نشير إلى جميع زوار هذه السطور إلى أننا نقوم يوميا بكتابة أسعار الذهب في مصر حتى يكون الجميع على اطلاع أولا بأول بها .

وندعوكم إلى مواصلة قراءة الإجابة عن سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده في مصر اليوم حتى النهاية ، وفي الفترة الأخيرة شهد سعر المعدن الأصفر تذبذبا بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدها العالم لا سيما في نهاية فبراير الماضي تحديدًا مع الإعلان روسيا عن عملياتها الخاصة في أوكرانيا ، وبالعودة إلى موضعنا حول أسعار الذهب في مصر فالتفاصيل على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده في مصر اليوم

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 1,234 إلى 1,246

عيار 22 1,131 إلى 1,142

عيار 21 1,080 إلى 1,090

عيار 18 926 إلى 934

عيار 14 720 إلى 727

عيار 12 617 إلى 623

الاونصة 38,386 إلى 38,742

الجنيه الذهب 8,640 إلى 8,720

الكيلو 1,234,286 إلى 1,245,714

كم سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء النهارده

كما أن متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري جاء على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,167 جنيه $62.78

سعر الذهب عيار 22 1,069 جنيه $57.55

اسعار الذهب عيار 21 1,021 جنيه $54.94

اسعار الذهب عيار 18 874.96 جنيه $47.09

سعر الذهب عيار 14 680.52 جنيه $36.62

سعر الذهب عيار 12 583.30 جنيه $31.39

سعر الذهب عيار 9 437.48 جنيه $23.54

اسعار أوقية الذهب 36,281 جنيه $1,953

اسعار جنيه الذهب 8,166 جنيه $439.48

اسعار كيلو الذهب 1,166,597 جنيه $62,781

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

ولقد جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

20 إبريل 1,165 1,019 873.41 679.31 582.27

19 إبريل 1,159 1,014 868.97 675.86 579.30

18 إبريل 1,185 1,037 888.66 691.17 592.43

17 إبريل 1,171 1,025 878.15 683.00 585.42

16 إبريل 1,171 1,024 878.13 682.98 585.41

15 إبريل 1,171 1,024 877.95 682.84 585.29

14 إبريل 1,167 1,021 875.49 680.93 583.65

13 إبريل 1,171 1,025 878.37 683.17 585.57

12 إبريل 1,170 1,024 877.43 682.44 584.94

11 إبريل 1,159 1,014 869.33 676.14 579.54 وفي نهاية المقالة حول سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده في مصر اليوم الجمعة الموافق 22-4-2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .