واشنطن تجري محادثات مع دول أوروبا لحظر واردات النفظ الروسي

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية صاميويل وربرغ، اليوم الخميس، أن بلاده تجري محادثات مع حلفائها الأوروبيين لفرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا، بهدف توقيع أقصى عقوبات ممكنة على موسكو بعد حربها في أوكرانيا

وأضاف وبرغ، في تصريحات صحفية، إن "الولايات المتحدة تشيد بالخطوات التي يتخذها حلفاؤها وشركاؤها الأوروبيون لتقليل اعتمادهم على النفط والغاز الطبيعي الروسي، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاستهلاك بما يتماشى مع الأهداف المناخية المشتركة".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بادين، في مارس الماضي، على أمرًا تنفيذيًا لحظر استيراد النفط والغاز الطبيعي والفحم من روسيا، في خطوة من شأنها زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.