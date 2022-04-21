الولايات المتحدة تلبي احتياجات الجيش الاوكراني بطائرات (Phoenix Ghost)

أفاد مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الأنظمة الجوية التكتيكية بدون طيار Phoenix Ghost)) التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن لكييف، مصممة خصيصا لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني.

وأشار المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكي، إلى أن "طور سلاح الجو الأمريكي نظام Phoenix Ghost في وقت قصير خصيصا لمتطلبات أوكرانيا"، موضحًا أن بلاده "تعتزم تدريب العسكريين الأوكرانيين على تشغيل هذه الأنظمة".

الجدير بالذكر، فإن الرئيس الأمريكي، أعلن في وقت سابق، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك 72 مدفع "هاوتزر" و144 ألف قذيفة لها، وأكثر من 121 نظاما جويا تكتيكيا بدون طيار.