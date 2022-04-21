الفصائل تحمل الأونروا مسؤولية تأخير إعادة الإعمار

حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إدارة الأونروا من الاستمرار في تأخير إجراءات إعادة إعمار المنازل المدمرة بسبب الإجراءات البيروقراطية التي يتم اعتمادها بهذا الملف.

واعتبرت اللجنة، أن هذا السلوك خطير وغير مقبول، محملةً إدارة الأونروا بكل مستوياتها المسؤولية عن هذا التأخير.

وأشارتها إلى أنها تتابع منذ أشهر طويلة وعن كثب تطورات ملف إعادة الإعمار، على أمل أن يتمكن أبناء الشعب الفلسطيني من العودة إلى بيوتهم المدمرة، مشيرةً إلى أنه من خلال متابعتها تبين أن نحو 700 منزل في مختلف محافظات القطاع تابعة للاجئين الفلسطينيين لم يتم حتى الآن إنجاز إعمارها رغم أن كل متطلبات إعادة إعمارها متوفرة بما في ذلك الأموال التي دفعت من المانحين.

وأكدت على أنها لن تقبل باستمرار هذه المماطلة على حساب أبناء شعبنا وحياتهم الكريمة، ولا سيما في ظل حصار خانق لكل تفاصيل الحياة في قطاع غزة.

وقالت: وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وجدت بالأساس للتخفيف من معاناة شعبنا وتوفير سبل الحياة الكريمة، مطالبةً إياها باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لإنهاء هذه المعاناة في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة كل من ساهم في تأخير إنجاز الملف بدون مبرر.

ولفتت إلى أنها ستواصل متابعتها عن كثب التطورات في هذا الملف وسيكون لها كلمتها وموقفها الصارم إذا لم نشهد تحركًا ملموسًا وعاجلاً في إدارة الملف لإغلاقه في أسرع وقت ممكن.