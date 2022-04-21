الاحتلال يصدر أحكام جديدة لأسرى وتمديد وإفراج لآخرين

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية على عدد من الأسرى بأحكام متفاوتة، فيما مددت اعتقال آخرين.

وحكم على الأسير خيري زكريا حسين من جنين بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف، والأسير إياد سلطان طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالسجن الفعلي لمدة 5 أشهر وغرامة مالية مقدارها 10000 شيكل.

وحولت المحكمة الأسير عمر ابراهيم موسى من بلدة الخضر للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، و الأسير فخري عطشه من بلدة كوبر شمال غرب رام الله بنفس المدة.

وجددت الاعتقال الإداري للأسير بهاء يوسف عرعر من بلدة صوريف قضاء مدينة الخليل لمدة 4 أشهر للمرة الثانية على التوالي، والأسرى المقدسيين خالد السخن ومحمد البكري للاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، ومحمود غيث لمدة شهرين.

ومددت المحاكم اعتقال الشاب يحيى طاهر جبارين من أم الفحم حتى يوم الإثنين القادم ، وليث لداوية وأيهم زعانين ومحمد عكة حتى الثلاثاء المقبل، والاسير وائل اسماعيل خليل من جنين لمدة شهرين.

وأفرج الاحتلال عن الأسير عمرو شاهر موسى من بلدة قريوت بنابلس بعد اعتقال استمر شهرين، ومحمود بشار من بلدة عقربا، الذي كان اعتقل قبل 5 أيام، عقب اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

كما أفرجت عن الأسير علي عباس الشرباتي من الخليل بعد اعتقال دام 32 شهرًا، والمقدسي علي الطويل بشرط الإبعاد عن منطقة باب العامود مدة أسبوعين ودفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف شيقل، والشاب محمود الخطيب من مخيم شعفاط شمال شرق القدس بعد اعتقاله ليومين.