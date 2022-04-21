تحميل دعاء ليلة القدر مكتوب طويل وقصير pdf في 27 من رمضان 2022 .. فضل ليلة القدر

تحميل دعاء ليلة القدر مكتوب طويل وقصير pdf في 27 من رمضان 2022 ، ونشير إلى حضراتكم إلى أن عمليات البحث من قبل المواطنين او الصائمون عبر محركات البحث لم تتوقف في طلب الحصول على دعاء ليلة القدر من اجل ترتيله في هذه الليلة المباركة التي ذكر الله عزوجل آيات من القرآن الكريم بخصوصها وفضلها عن كل الليالي كما وميزها بعلامات قام فريق فلسطين اليوم بوضعها في هذه السطور ، وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نرصدها لكم ونجيب فيها عن كافة احتياجاتكم واستفساراتكم في هذه الشهر الفضيل والمبارك علينا وعليكم .

وحت كتابة هذه المقالة التي وضعنا بها تحميل دعاء ليلة القدر مكتوب طويل وقصير pdf في 27 من رمضان 2022 يواصل الملايين من الأشخاص في الدول العربية والإسلامية بالبحث المكثف عن ادعية ليلة القدر مستجاب وهذا الامر دفعنا بكل قوة إلى وضعها في هذه السطور ، وهي على النحو التالي:

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ولقد وضع لكم فريق موقع فلسطين اليوم دعاء ليلة القدر مكتوب طويل ، وعن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدًا .

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أدعية في ليلة القدر

أولاً : اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ.

ثانيًا: دعاء ليلة القدر مكتوب : اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

فضل ليلة القدر

وقت بدأ ليلة القدر :

وقال علماء الشريعة :"إن عبادة ليلة القدر تبدأ بعد صلاة المغرب حتى طلوع الفجر، والصلاة فيها بصلاة ألف شهر، وكذلك الصدقة"