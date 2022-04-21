القوات الروسية تدمر ألف هدف عسكري أوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات القوات الصاروخية والمدفعية الروسية قصفت خلال 24 ساعة 1001 هدف عسكري أوكراني داخل الأراضي الأوكرانية.

وتمكنت القوات المسلحة الروسية مع قوات لوغانسك من السيطرة بالكامل على المركز السكني "كريمينايا"، الذي حوله النازيون الأوكرانيون إلى منطقة محصنة. وبفضل التنسيق الجيد من جانب المهاجمين، تم تجنب حدوث دمار كبير في البنية التحتية الحضرية والمباني السكنية، وفق بيان وزارة الدفاع الروسية.

وأفاد بيان الوزارة، أن الطيران الحربي الروسي قصف الليلة الماضية 20 موقع تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق شوركي، ونوفونيكولايفكا، وألكساندروفكا.

ودمر الدفاع الجوي الروسي، 13 طائرة بدون طيار أوكرانية في بلدات ومدن أوكرانية، كما تم تدمير صاروخ أوكراني من طراز "توتشكا أو" قرب دونيتسك.