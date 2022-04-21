إصابة مواطن جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالقدس

أصيب عصر اليوم الخميس، مواطن بجروح في رأسه، إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح وبأعقاب البنادق، أثناء مروره عبر شارع حزما شمال شرق القدس المحتلة

وأفاد مصادر محلية، بأن عددا من جنود الاحتلال المتواجدين على دوار "عريبة" في شارع حزما، اعتدوا على المواطن أثناء قيادته لشاحنة ونكلوا به ما أدى لإصابته بالرأس.

وقالت المصادر، إن "قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا، وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها، وأطلقوا الرصاص الحي بالهواء"

من جهته، أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم، اعتداء المستوطنين عليهم خلال تواجدهم في أراضيهم ببلدة سنجل شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن رئيس البلدية معتز طوافشة والعامل في البلدية، والمزارع عوض شبانة أصيبوا بجروح ورضوض عقب اعتداءات المستوطنين عليهم لدى محاولتهم منع مستوطن من حراثة أرض زراعية شمال البلدة.

وأضافت أن شبانة تعرض لإصابات في وجهه نقل إثرها إلى المستشفى، مشيرة إلى أن المستوطن كان قد استولى على مساحات من أراضي القرية، ووضع كرافات، ويرعى أغنامه في المنطقة، ويحاول الاستيلاء على مزيد من الأراضي.

وفي سياق متصل، نفذ مستوطنون مسلحون من مستوطنة "معاليه ليفونا" المقامة على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس، جولات سياحية في أراضي سنجل، وخربوا أراضي زراعية وكسروا أشجار زيتون