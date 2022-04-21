ما هو أفضل إفطار صحي في رمضان؟ تعرف عليه..

يعتني الصائمون باختيار أطعمة مفيدة خلال شهر رمضان، وخاصة الإفطار؛ لتمدهم بالطاقة وتعينهم على صوم أكثر من 13 ساعة صوم متتالية.

وأكد الكثير من الخبراء في مجال الصحة، أن الفطور الصحي في رمضان ضروري لكل صائم، ويجب أن يحتوي على جميع العناصر الغذائية من الفيتامينات والدهون والكربوهيدرات.

وأوصي الخبراء بتناول وجبات متوازنة أثناء الإفطار لتجنب فقدان الكتلة العضلية، والاهتمام بالأطعمة عالية الطاقة مثل الكربوهيدرات والدهون.

أفضل فطور صحي في رمضان

ومن هذه الأطعمة الصحية، ما يلي:

1- المشروبات

المشروبات، مثل الماء أو الحليب أو عصائر الفواكه الطبيعية، إذ يُوفّر أي منها الترطيب اللازم بعد الصيام دون أيّ سعرات حرارية إضافيّة أو سُكّريّات مُضافَة.

2- التمر

البدء بتناول التمور أمر في غاية الأهمية، كون التمر من المصادر الأساسية للسكر التي تساعد على تعويض فقدان الجسم للطاقة خلال ساعات الصيام، وهي مصدر غني بالألياف، إلى جانب البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعد على تنظيم محتوى الأمعاء.

3- الحساء

من الجيد الاهتمام بتضمين مائدة الإفطار أحد أنواع الحساء (الشوربة)، كونها مفيدة وخفيفة ومريحة للمعدة وتمد الصائم بالطاقة وتعوضه عن الماء الذي فقده.

وينصح الخبراء بتناول أي نوع من هذا الحساء: العدس، الشعير، الخضار كالفاصولياء، ومرق الدجاج الخالية من الكريمة، كما يُمكن تجربة شوربة مرق اللحم الذي يحتوي على بعض النشويات، مثل: المعكرونة أو الشعيرية أو الحبوب.

4- البروتين

غالبا يحتوي الطبق الرئيسي على أحد أصناف البروتين، سواء لحوم حمراء أو بيضاء، وإن كان الدجاج على رأس هذه الأصناف كونه الأخف ويمكن تقديمه في أشكال عديدة وبجانب أنواع مختلفة من الخضار، ويمكن أن يتكون الطبق الرئيسي من دجاج مطبوخ مع الخضار المشوي، أو السمك المشوي مع الأرز البني والخضروات المشوية.

5- الخضراوات

يجب ألا تخلو أي مائدة رمضانية منها، كونها غنية بالألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية، وأفضل صور تقدم فيها هي طبق السلطة الذي يمكن أن يتكون من نحو 5 أنواع من الخضراوات، بجانب تقديمها في صور أخرى مثل الباذنجان والفلفل المحشي وورق عنب.

6- النشويات

يوصي المختصون بتضمين وجبة الإفطارأحد الأطعمة الموجودة في مجموعة النشويات، مثل الخبز أو الأرز البني وغيرهما، ويفضل اللجوء للمنصع من الحبوب الكاملةً لتزويد الجسم بالطاقة والألياف أيضاً.

7- الفواكه

يُمكن أيضًا كسر الصيام عن طريق تناول الفواكه فهي تُوفّر السُّكّريات الطبيعية للطاقة، والسوائل وبعض الفيتامينات والمعادن.