أسهل طريقة لعمل الشاورما في البيت، تعد شاورما الدجاج من أكثر الأكلات المفضلة، فالاقبال عليها مستمر لدي الكثير فالبعض يرى فيها الوجبة المفضلة لديه

فشاورما الدجاج لها طعم مميز، خاصة إذا تم تناولها مع المايونيز أو الثومية اللبناني والبطاطس المحمرة. إن كنت من محبي تناول الشاورما بكثرة.

أسهل طريقة لعمل الشاورما في البيت

*تعرفي في الخطوات الأتية على طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل.!

مقادير شاورما الدجاج:

٢/١ كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح صغيرة

٢/١ ١ ملعقة كبيرة خل

٢/١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم

٢/١ ملعقة صغيرة حبهان مطحون

٢/١ ملعقة صغيرة فلفل أسود

٢/١ ملعقة توابل شاورما١ ثمرة بصلة مقطعة شرائح١ ثمرة طماطم مقطعة شرائح٢ ثمرة فلفل ألوان مقطع شرائح١ حزمة بقدونس

٤/١ كوب زيت ذرة

أسهل طريقة لعمل الشاورما في البيت

خطوات طريقة عمل شاورما الدجاج؟

١- في وعاء متوسط الحجم، ضعي شرائح الدجاج واضيفي إليها الفلفل الأسود والملح والحبهان والخل وبودرة الثوم والتوابل.

٢- ضعي المزيج في الثلاجة لمدة ساعتين.

٣- في مقلاة متوسطة الحجم، ضعي الزيت واتركيه حتى يسخن قليلا ثم اضيفي إليه شرائح الدجاج المتبلة واضيفي إليها شرائح البصل والطماطم والفلفل الملون.

٤- اخفضي درجة الحرارة وقلبي المزيج من حين لآخر حتى ينضج ثم قدميها مع خبر التورتيلا.

٥- بهذه الطريقة البسيطة تكونين قد انتهيت من عمل شاورما الدجاج.