ألابا: هدفي الآن إزعاج جوارديولا

قال مدافع ريال مدريد، النمساوي دافيد ألابا، إنه على الرغم من اكتسابه خبرة كبيرة مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عندما عمل تحت إمرته في بايرن ميونيخ ، فإن المهمة الآن ستكون "إزعاجه" في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريال ومانشستر سيتي.



وفي مقابلة مع مجلة "سبورت بيلد"، قال ألابا "في الآونة الأخيرة لم نكن على اتصال، لكن رؤية بيب مرة أخرى سيكون أمرا رائعا. لقد قضينا أوقاتا رائعة معا في بايرن، لكن الهدف هو إزعاجه هذه المرة".



ولعب ألابا تحت إمرة جوارديولا الذي درب الفريق البافاري بين عامي 2013 و2016 وفاز بالدوري الألماني ثلاث مرات وبكأس ألمانيا مرتين.



وقال عن مواجهتي نصف النهائي بين الملكي والسيتي: "علينا الاستعداد بشكل مثالي، لكن هدفنا بالطبع هو الوصول للنهائي وإذا حققت ذلك فإنك ستسعى بالتأكيد للفوز باللقب".



ويستضيف السيتي منافسه المدريدي يوم الثلاثاء القادم في مباراة الذهاب، بينما ستقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الرابع من مايو/أيار.