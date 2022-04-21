أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الخميس 21 أبريل 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار واليورو في الجزائر، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين والتجار عبر محركات البحث العالمية.

أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الخميس 21 أبريل 2022

ارتفاع سعر اليورو في الجزائر اليوم

ارتفع سعر اليورو في الجزائر خلال تعاملات، اليوم الخميس 21 أبريل 2022، لدى البنك المركزي والسوق السوداء، لليوم الثاني على التوالي.

ارتفاع سعر اليورو اليوم في الجزائر

وزاد سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى مستوى 155.20 دينار للشراء، و155.26 دينار للبيع، مقابل 155.03 دينار للشراء، و155.07 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس بحسب موقع بنك الجزائر (البنك المركزي الجزائري).

كما ارتفع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل عند 194.98 دينار للشراء، و197.15 دينار للبيع مقابل 194.76 دينار للشراء، و196.92 دينار للبيع خلال تعاملات أمس بحسب موقع اكستشينجريتس 247.

أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الخميس 21 أبريل 2022

تراجع سعر الدولار اليوم في الجزائر

وتراجع سعر الدولار، اليوم، في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 143.51 دينار للشراء، و143.52 دينار للبيع، مقابل 143.61 دينار للشراء، و143.63 دينار للبيع في ختام تداولات أمس.

وحافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الخميس 21 أبريل 2022

سعر الجنيه الإسترليني

وهبط سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، في الجزائر لدى البنك المركزي، ليبلغ نحو 186.74 دينار للشراء، و186.8 دينار للبيع.

في حين ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 234.93 دينار للشراء، و237.54 دينار للبيع مقابل 234.65 دينار للشراء، و237.26 دينار للبيع في تعاملات أمس.

أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الخميس 21 أبريل 2022

سعر الريال السعودي

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى مستوى 38.26 دينار للشراء، و38.27 دينار للبيع.

ولدى السوق الموازية (السوداء) سجل الريال السعودي 48 دينارا للشراء، و48.53 دينار للبيع وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي مستوى 39.06 دينار للشراء، و39.07 دينار للبيع.

فيما ظل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 49 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الخميس 21 أبريل 2022

سعر الدينار الكويتي

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 469.29 دينار للشراء، و469.96 دينار للبيع.

فيما ارتفع سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 589.45 دينار للشراء، و596 دينار للبيع مقابل 589.18 دينار للشراء، و595.73 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.