بالصور الرابطة الإسلامية تختتم سلسلة فعاليات جنوب القطاع

اختتمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم الخميس، سلسلة فعاليات أطلقتها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في مدارسها بعنوان: ( أسرانا نبض الحرية ) وكان آخرها في مدرسة الكويت غرب محافظة رفح.

وجاءت الفعاليات بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف ١٧ نيسان من كل عام، وتفاعلاً مع هبة الحركة الأسيرة في سجون العنجهية الصهيونية.

وتخللت السلسلة ندوات توعوية وكشف لمعاناة الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال،واذاعات مدرسية لدعم ومساندتهم، اسكتشات مسرحية تحاكي عملية نفق الحرية.

وتحدثت أ.غادة درويش خلال لقاءها :"إن هؤلاء الأسرى في الوعي الجمعي الفلسطيني، ليسوا مجرد أبناء الوطن المغيبين، بفعل السجن، بل هم أبطال ناضلوا وضحوا، فأفنوا زهرات شبابهم خلف قضبان السجون، من أجل فلسطين ومقدساتها، وهم أيقونات الحرية، الذين ينتظر شعبهم عودتهم.

ومن جانبها قالت أ.أريج عواجة مسؤولة ملف المدارس بالإقليم :"إن الهدف من هذه السلسلة هو فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى وإعلاء صوتهم في ضوء ما يتعرضون له من ظلم وإجحاف، يتمثل بتجاوز وخرق واضح للأنظمة والقوانين الدولية التي تكفل للأسير الحق في العلاج والحياة".















