سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 21 أبريل 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في الأردن وبمختلف العيارات، فهي من الموضوعات التي التي تهم الكثر من المتابعين وخاصة التجار والمقبلين على الزواج.

سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 21 أبريل 2022

استقرار أسعار الذهب اليوم في الأردن

استقرت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الخميس 21 أبريل 2022، مع تراجع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 21 أبريل 2022

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن نحو 44.54 دينار (62.81 دولار)، أي تقريبا نفس أسعار أمس الأربعاء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن اليوم، 38.97 دينار (54.96 دولار)، وهو نفس سعر أمس.

سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 21 أبريل 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن 33.40 دينار (47.11 دولار)، وهو نفس السعر الذي سجله مع إغلاق أسعار أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 25.98 دينار (36.64 دولار) وعيار 12 نحو 22.27 دينار (31.41 دولار).

سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 21 أبريل 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الأردن

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن خلال التعاملات الصباحية 1385 دينارا (1953 دولارا)، وهي نفس أسعار تعاملات اليوم السابق.

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 311.77 دينار (439.68 دولار)، أي قريب من نفس أسعار أمس.

سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 21 أبريل 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وتراجعت أسعار الذهب، عالمياً، اليوم الخميس، مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار، الأمر الذي يواصل تأثيره على الطلب على المعدن النفيس.