ما هي فوائد تناول طبق سلطة في رمضان؟

تناول مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه، والجمع بينهما في طبق سلطة له أهمية كبيرة لجسم الإنسان الصائم، حيث انها تمد الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة لتعويض الجسم عما فقده أثناء الصيام.

وأوضح العديد من الخبراء في مجال الصحة، أن لهذه الخضروات في السلطة فوائد ومنها زيادة مستوى مضادات الأكسدة القوية في الدم .

فوائد تناول طبق سلطة في رمضان :