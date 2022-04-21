سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 21 أبريل 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بشكل يومي، سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 21 أبريل 2022

ويبحث الكثير من المتابعين عن اسعار الدولار في سوريا، وخاصة من التجار وغيرهم، وبعد زيادة البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محركات البحث قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الدولار في سوريا اليوم الخميس 21 أبريل 2022

انخفاض سعر الدولار في سوريا اليوم

انخفض سعر الدولار في سوريا في مستهل تعاملات، اليوم الخميس 21 أبريل 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 21 أبريل 2022

ورفع مصرف سورية المركزي مؤخرًا سعر شراء دولار الحوالات الشخصية الواردة من الخارج وأسعار الفائدة على الودائع المصرفية.

انخفاض سعر الدولار في سوريا اليوم

وانخفض سعر الدولار اليوم في سوريا بنسبة 1.64% ليسجل خلال مستهل تعاملات الخميس لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 3860 ليرة للشراء، و3895 ليرة للبيع، مقابل 3925 ليرة للشراء، و3960 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 21 أبريل 2022

وتراجع سعر صرف الدولار في مدينة حلب بمقدار 5 ليرات عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.13%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 3920، وسعر مبيع يبلغ 3955 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3955 و 3960 ليرة.

وفي إدلب استقر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 3875، وسعر مبيع يبلغ 3915 ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 21 أبريل 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وتراجع سعر اليورو اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات ،الخميس، لدى السوق الموازية (السوداء) بنسبة 1.19% ليسجل نحو 4205 ليرات للشراء، و4248 ليرة للبيع، مقابل 4237 ليرة للشراء، و4280 ليرة للبيع.

وهوى سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا عند فتح تعاملات الخميس لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنسبة 1.49% ليسجل نحو 5036 ليرة للشراء، و5092 ليرة للبيع، مقابل 5095 ليرة للشراء، و5151 ليرة للبيع أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 21 أبريل 2022

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بنسبة 1.61% ليسجل نحو 1027 ليرة للشراء، و1040 ليرة للبيع، مقابل 1045 ليرة للشراء، و1057 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس.

سعر الدرهم الإماراتي

وهوى سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء، بنسبة 1.58% ليصل إلى 1048 ليرة للشراء، و1061 ليرة للبيع، مقابل 1066 ليرة للشراء، و1078 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 21 أبريل 2022

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 12641 ليرة للشراء، و12781 ليرة للبيع، مقابل 12839 ليرة للشراء، و12979 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس الأربعاء.