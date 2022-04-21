مانشستر سيتي يستعيد الصدارة من ليفربول بثلاثية ضد برايتون

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه برايتون بثلاثة أهداف نظيفة، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

وانتظرت جماهير ملعب "الاتحاد" حتى الدقيقة 53 لتشاهد فريقها يتقدم بهدف أول سجله الجزائري رياض محرز بعد مجهود فردي مميز من فيل فودين.

ومع حلول الدقيقة 65 ظهر فودين مُجددا وأضاف هدفا ثانيا من كرة سددها ذكية باغت بها حارس مرمى برايتون، قبل أن يختتم البرتغالي برناردو سيلفا الثلاثية بهدف جميل في الدقيقة 82 بعد خطأ من دفاع الخصم.

وبفوزه هذا تمكن مانشستر سيتي من استعادة الصدارة التي خسرها لساعات من ليفربول، وذلك بعد أن رفع رصيده إلى 77 نقطة متقدما على "الريدز" بفارق نقطة فقط، بينما بقي برايتون عاشرا بـ40 نقطة.