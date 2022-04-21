"طهران" ترسل للاحتلال صورًا وخرائط لمخازن الأسلحة الإسرائيليّة النوويّة"

أفاد مصدر إيرانيّ، بأنّ بلاده أرسلت إلى تل أبيب، "صورا وخرائط لمخازن الأسلحة الإسرائيلية النووية"، عبر وسيط أوروبيّ.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المصدر، اليوم الخميس، لقناة "الجزيرة" التي وصفته بالمطّلع، دون أن تسمّه، وقال خلالها إن "طهران أرسلت لإسرائيل عبر دولة أوروبية صورا وخرائط لمخازن الأسلحة الإسرائيلية النووية".

وذكر المصدر أن "معظم الصور أرضية وليس فضائية، ووضعت إشارة حمراء على جدران مواقع الأسلحة الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "طهران أكدت أن المخازن والمنشآت ستكون هدفا لها إذا قررت إسرائيل إشعال حرب مع إيران".

وقال إنّ "إسرائيل غيرت سابقا مواقع مخازنها الإستراتيجية والملف يتضمن مواقع المخازن الجديدة".

والإثنين الماضي، حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من أن قوات بلاده المسلحة ستواجه بشكل "حازم" أي تحرك لإسرائيل يستهدف الجمهورية الإيرانية.

وقال خلال عرض عسكري لمناسبة يوم الجيش حينها، إن "أدنى تحرك من قبل الأعداء سيواجه ردا حازما"، مضيفا: "على الكيان الصهيوني أن يعلم إذا كان يسعى وراء تطبيع العلاقات مع دول المنطقة، فإن قواتنا المسلحة ترصد وتراقب إي تحرك له وفي حال القيام بأي تحرك منه ضد شعبنا، فإن قواتنا المسلحة ستستهدف مركز الكيان الصهيوني، وتقض مضجعهم".

وأفاد تقرير صحافي إسرائيلي، أمس الأربعاء، بأنه مع تعثر المفاوضات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الدولية، تسعى إسرائيل إلى حث البيت الأبيض على الامتناع عن شطب اسم "الحرس الثوري" الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لدى واشنطن؛ وبالتالي إحباط إمكانية التوقيع على اتفاق مع إيران.