مشروبات ضارة بالصحة في رمضان.. فما هي؟

تعتبر المشروبات في رمضان، من الأشياء الأساسية التي جرت العادة أن توجد على مائدة الإفطار، وبعض هذه المشروبات له أضرار تؤثر على صحة الإنسان، ولا يعرفها الكثير من الناس.

وقد حذر خبراء الصحة من شرب العديد من المشروبات في رمضان، وهي كما يلي.

مشروبات ضارة بالصحة في رمضان

القهوة

إن الإسراف في تناول القهوة في شهر رمضان، يؤدي إلى إصابة الجسم بالجفاف، كما أن تناول القهوة خلال شهر رمضان تعد من الأمور المسببة للإصابة بالتوتر والقلق خلال ساعات الصيام، ولذا يجب عدم الإسراف في تناولها.

وتؤثر القهوة على صحة القلب، لأنها تتسبب في زيادة عدد ضربات القلب، ولذا ينصح بالتقليل من تناولها والحد من الإسراف فيها.

الليمون والبرتقال

إن جسم الشخص يظل صائما لفترة طويلة 17 ساعة وفجأة يندفع له كميات مياه أو عصير كبيرة فيفاجأ البنكرياس فيفرز الأنسولين بعشوائية، ما يتسبب بتعطيل البنكرياس على مدى أيام وإجهاد الكبد والكلى.

العرقسوس

ويعد العرقسوس من المشروبات الرمضانية المفضلة، خلال شهر رمضان، وبالرغم من الفوائد الكبيرة للعرقسوس بأنه يعمل كمهدئ للمعدة ويحسن الجهاز التنفسي، إلا أنّ هناك تحذيرات من بعض الأطباء من تناول العرقسوس.

وعندما يتناولون مرضى الضغط المرتفع، مشروب العرقسوس؛ فإنه يتسبب في انقباض الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما ويتسبب "العرقسوس" في احتباس السوائل في الجسم ما يؤثر على عضلة القلب كما يتسبب في اضطراب ضربات القلب.

الفيمتو

ويعد الفيمتو من المشروبات المتداولة في عدد من الدول العربية خلال شهر رمضان، وحذرت مراكز الأورام من شرب هذا المنتج بعد عناء الصيام، وذلك لأن أنسجة الجسم في خمول ومستعدة للامتصاص والتعويض عما نقص عنها.