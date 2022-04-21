روسيا تعلن سيطرتها على "ماريوبول"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس، سيطرتها على مدينة ماريوبول الأوكرانية بعد حصارها لأيام طويلة.

وقالت الوزارة إن الوزير سيرغي شويغو، أخبر الرئيس الروسي فلادمير بوتين بالسيطرة على المدينة المطلة على بحر آزوف.

بدوره وصف الرئيس الروسي سيطرة قواته على المدينة بأنها "نجاح"، كما أمر بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين بدلاً من اقتحام موقع آزوفستال الصناعي حيث يتحصنون.

وقال فلاديمير بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو إن "نهاية عمل تحرير ماريوبول نجاح"، وأبلغه أن اقتحام موقع آزوفستال "غير مناسب"، ومن الضروري محاصرة "المنطقة بطريقة لا تسمح بمرور ذبابة واحدة".

وأمر بوتين الجيش الروسي بإلغاء خطط اقتحام مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، وقال إنه يريد استمرار حصارها بشكل آمن بدلاً من ذلك.

والخميس أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن القوات الروسية تواصل هجومها في شرقي البلاد بهدف بسط السيطرة الكاملة على منطقتَي دونيتسك ولوغانسك، فيما غادرت أربع حافلات لإجلاء مدنيين مرفأ ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.