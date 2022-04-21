تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 21 أبريل 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في هذا المقال أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين وخاصة التجار.

أسعار الدولار اليوم في لبنان

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تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 21 أبريل 2022

سعر الدولار اليوم في لبنان

انخفض سعر الدولار في لبنان خلال تعاملات، اليوم الخميس 21 أبريل 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 21 أبريل 2022

سعر الدولار اليوم في لبنان

وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الخميس، ليسجل ما بين 26000 و26050 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الأربعاء، ما بين 26450 - 26500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" مساء أمس الأربعاء 44 مليون دولار بمعدل 22900 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 21 أبريل 2022

وطالب مصرف لبنان المركزي جميع المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

ويُشار إلى أنه اتفقت السلطات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، بحسب مصادر مصرفية، على شطب 60 مليار دولار من أموال المصارف اللبنانية في مصرف لبنان وهي للمودعين من أصل 80 مليار دولار، ثم يجري تقييم كل مصرف عامل في السوق اللبنانية منفردا، وكل مصرف يستطيع الاستمرار يتم إعادة هيكلة رأسماله، وكل مؤسسة غير قابلة للاستمرار يتم تصفيتها، وهذا الأمر يلزم مساهمات ضخمة من كبار المودعين لزيادة رأسمال المصارف.