سلطات الاحتلال تحول ثلاثة معتقلين مقدسيين للاعتقال الإداريّ

حولت سلطات الاحتلال، ظهر اليوم الخميس، ثلاثة معتقلين مقدسيين للاعتقال الإداريّ بقرار صادر عن وزير حرب الاحتلال ولفترات متفاوتة.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد ابو عصب :"إن قوات الاحتلال حوّلت ثلاثة معتقلين مقدسيين للاعتقال الإداريّ وهم كل من:

المعتقل المقدسي محمد البكري لمدة ثلاثة أشهر.

المعتقل المقدسي خالد السخن لثلاثة اشهر.

المعتقل المقدسي محمود غيث لمدة شهرين.

ويُشار إلى أن سياسة الاعتقال الإداري تقوم على أن تحتجز قوات الاحتلال الأسرى الفلسطينيين دون محاكمة ودون توجيه أي تهمة، ويتم تجديده باستمرار.