فقدان صحفي أمريكي تشيلي منتقد للنظام الأوكراني في خاركوف

أكدت الخارجية التشيلية لـRT أنها تجري اتصالات مع جهات معنية لمعرفة مصير ومكان تواجد غونزالو ليرا الصحفي والمخرج الأمريكي من أصل تشيلي بعد اختفائه منذ أيام في مدينة خاركوف.

وليرا، الصحفي والمدون المستقل الذي أطلق على نفسه "تشيلي في خاركوف" عبر حسابه في "تويتر"، فقد ذووه الاتصال به منذ 15 أبريل، إلا أن هاتفه كان يتلقى الرسائل وشخصا ما قرأها.

وكان ليرا نفسه يتوجس بأنه قد يتم اختطافه، محذرا أصدقاءه من أنه "إذا لم أتواصل معكم خلال الـ 12 ساعة القادمة أو أكثر، فيعني ذلك أن رجال المخابرات الأوكرانية أخذوني".

وعمل ليرا على فضح الأخبار الكاذبة التي روج لها الإعلام الغربي حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما كشف حقيقة موقف كييف من مصير السكان المدنيين.

وكتب في أحد منشوراته: "أطلق سراح المجرمين العنيفين من سجون خاركوف وتم تزويدهم بزي عسكري وأسلحة، وهم يمنعون بنشاط إجلاء المدنيين. بسبب هؤلاء المجرمين، أصبح من المستحيل الآن مغادرة خاركوف.. ليس بسبب الروس، ولكن بسبب بلطجية نظام (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي. نظام زيلينسكي يستخدم المدنيين دروعا بشرية. هذا هو السبب في أن الجميع هنا في خاركوف أصبحوا في مصيدة".

وفي وقت سابق اتهم ليرا الموقع الأمريكي The Daily Beast بإبلاغ السلطات الأوكرانية بمكان تواجده.