مانشستر سيتي يستعيد الصدارة من ليفربول 

تمكن مانشستر سيتي من استعادة الصدارة، أمس الاربعاء، التي خسرها لساعات من ليفربول، وذلك بعد أن رفع رصيده إلى 77 نقطة متقدما عليه بفارق نقطة فقط، بينما بقي برايتون عاشرا بـ40 نقطة.

جاء ذلك بعد أن تغلب مانشستر سيتي على ضيفه برايتون بثلاثة أهداف نظيفة، أمس، في مباراة مؤجلة من الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

ويُشار إلى أن مانشستر تقدم في الدقيقة 53 بهدف أول سجله الجزائري رياض محرز بعد مجهود فردي مميز من فيل فودين.

وبحلول الدقيقة 65 ظهر فودين مُجددا وأضاف هدفا ثانيا من كرة سددها ذكية باغت بها حارس مرمى برايتون، قبل أن يختتم البرتغالي برناردو سيلفا الثلاثية بهدف جميل في الدقيقة 82 بعد خطأ من دفاع الخصم.