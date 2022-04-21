برشلونة يحدد الموعد المثالي لتجديد عقد جافي

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تفاصيل جديدة بشأن سعي برشلونة، لتجديد عقد لاعبه الشاب جافي.



وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إنه بعد التجديد الوشيك للمدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، سيركز برشلونة جهوده لحسم تجديد عقد جافي.



وأضافت الصحيفة: "أرسل النادي بالفعل عرضًا أوليًا لوكلاء جافي، وينتظر الموافقة والتوقيع".



وأشارت الصحيفة، إلى أنه خلال شهر مايو/ أيار المقبل، وقبل أن يذهب برشلونة للجولة التحضيرية للموسم الجديد في أستراليا، سيكون الوقت مثاليا لحسم التجديد.



وأفادت "سبورت"، بأن برشلونة سيضع في عقد جافي الجديد شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، مع العلم أن الشرط الجزائي الحالي في عقده 50 مليون يورو فقط.



وينتهي عقد جافي (17 عامًا) مع برشلونة، بنهاية الموسم المقبل، وبدأت المفاوضات مع ممثلي اللاعب، على مدار الأشهر الماضية، لكنها لم تكتمل لضعف الراتب المعروض.