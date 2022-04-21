تميمة إيجابية تحصن تشافي في رحلة سوسيداد

سلط تقرير صحفي إسباني الضوء، على إحصائية إيجابية لتشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، منذ توليه القيادة الفنية للفريق الكتالوني.

ويستضيف ريال سوسيداد، برشلونة مساء اليوم الخميس، في معقل الأول "أنويتا" ضمن منافسات الجولة 33 من الليجا.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لم يخسر خلال 11 مباراة خاضها خارج الأرض منذ تولي تشافي المهمة.



وكان الهولندي رونالد كومان، قد تمت إقالته عقب الخسارة ضد رايو فاليكانو خارج الأرض، وتولى بشكل مؤقت سيرجي باراخوان لمدة 3 مباريات، منها مباراة واحدة خارج الأرض ضد سيلتا فيجو وانتهت بالتعادل.



وأضافت الصحيفة: "تشافي حقق رقما قياسيا، فخلال 11 مباراة خارج الأرض حقق الفريق 7 انتصارات، و4 تعادلات، وحقق 25 نقطة من أصل 33".



وأفاد التقرير، أن برشلونة حقق الانتصار في المباريات الأربع الأخيرة خارج أرضه، ضد فالنسيا وإلتشي وريال مدريد وليفانتي، وهي أفضل سلسلة متتالية في البطولة.