تعرف على أفضل الأطعمة والمشروبات في السحور

تُعتبر وجبة السحور من الوجبات المهمة لصحة الصائم وجسمه في رمضان، خاصةًً أنها تزوده بالطاقة خلال نهار رمضان، وبالماء لترطيب الجسم والحفاظ على حيويته ونشاطه.

وونصح العديد من الخبراء في مجال الصحة، بضرورة أن يحتوي السحور على أطعمة تضم جميع العناصر الغذائية الأساسية ليتمكن الصائم من الشعور براحة خلال اليوم، لما ستمنح هذه العناصر الغذائية الجسم ما يكفي من القدرة على تحمل الجوع والعطش طوال اليوم، وهذه الأطعمة والمشروبات هي:

أفضل الأطعمة والمشروبات في السحور

1- البيض

مليء البروتين، وغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية، ويساعدك في الشعور بالشبع، ويمكنك تناول البيض مسلوقا، أو مقليا مع كمية قليلة من زيت الزيتون أو صنع عجة مع السبانخ. وتذكر ألَّا تضيف الملح للبيض، وأن تقلل كمية الدهن عند قليه.

أيضا يمكن سلق البيض ثم هرسه ووضعه في شطيرة، من الخبز الأسمر، فهذا يضيف الألياف الغذائية إلى سحورك.

2 - الماء

مع أن هذا العنصر بديهي، لكن قد تنسى شربه على السحور وتركز على شرب العصير، أو تشرب كمية قليلة من الماء، والصحيح هو أن تشرب كمية كافية، كوبين إلى أربعة، حسب قدرتك، ويفضل أن تشرب هذه الكمية على جرعات، يعني قبل بدء السحور كوبا، ومع الطعام، ثم بعد ختام الوجبة، حتى لا تشعر بالانتفاخ والانزعاج.

3- السمك

السمك غذاء خفيف، عند تناوله مشويا، أو مطهوا على البخار. وأيضا نؤكد عليك ألّا تتناوله مقليا، لأنه قد يسبب لك الانزعاج والعطش، ويمكن تناول التونة، ولكن اغسلها من الزيت والماء اللذين تحفظ فيهما لتقليل محتواها من الصوديوم.

4- الفواكه

غنية بالماء والفيتامينات، مثل الموز والفراولة والبطيخ، وتساعدك على الشعور بالشبع والارتواء، ويمكنك أن تصنع سلطة فواكه، لكن لا تضف إليها السكر.

5- الدجاج

يعطيك لحم الدجاج البروتين، وهو خفيف مقارنة مع اللحوم الحمراء، ويمكن تناوله مسلوقا أو مشويا، لكن لا تتسحر على دجاج مقلي.

6- الخضروات

يمكنك صنع سلطة تشمل الخيار والطماطم، ويمكنك أيضا أن تتناول الخس، أو السبانخ مع البيض، فكل هذه الخضروات تعطيك الماء والفيتامينات وتساعدك على الشعور بالشبع.

7- المكسرات

تعطيك البروتينات، فضلا عن أنها غنية بالطاقة، وعليك تناول كمية صغيرة من الأنواع غير المملحة بتاتا -على السحور- مثل بضع حبات من الكاجو غير المملح، أما المكسرات التقليدية فهي غنية بالملح وستسبب شعورك بالعطش.

8- الخبز

الخبز مصدر رائع للكربوهيدرات، ويعطيك الألياف الغذائية التي تساعدك على الشعور بالشبع وتحميك من الإمساك، ومن الأفضل تناول الخبز البني لأن كمية الألياف فيه أكبر.

9- اللبن (الزبادي)

اللبن غذاء ممتاز على السحور، وهو يعطي جسمك الماء والبروتينات والكالسيوم، وعليك تناول الزبادي قليل أو خالي الدسم، حتى تحصل على سعرات حرارية أقل.

10- الحمص والفول والعدس

هذه البقوليات تمدك بدفعة من البروتينات النباتية، والألياف الغذائية التي تساعدك على الشبع، لكن تناول كمية قليلة منها، حتى لا تشعر بالانتفاخ خلال اليوم.

11- الأرز

يمكن تناول الأرز على السحور، شريطة أن يكون مطهوا بطريقة صحية، أي بالقليل من الملح والزيت دون بهارات، لأنها ستسبب شعورك بالعطش، ويمكن إضافة مكعبات الجزر والبازلاء للأرز والحصول على وجبة شهية ملونة.

12- المعكرونة

المعكرونة مصدر ممتاز للكربوهيدرات، أيضا يمكن تناولها على السحور، لكن مع طهيها بصلصة خفيفة، كما يمكن تناولها في شكل سلطة، مع ذرة وبازلاء.