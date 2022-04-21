وكيل وزارة التعليم يُكرّم العاملين في جائزة التميز المؤسسي الحكومي

كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت فريق الوزارة الذي عمل في جائزة التميز المؤسسي الحكومي، حيث قام بمنحهم المكافآت المالية التي خصصت لهم.

وثمّن الدكتور ثابت جهود هذا الفريق الذي عمل خلال الفترة الماضية بكل جد واجتهاد لمتابعة تطبيق معايير الجودة في مجالات عمل الوزارة المختلفة في ضوء معايير التميز المؤسسي الأمر الذي أدى لفوز الوزارة بالمرتبة الثانية في جائزة التميز المؤسسي، وفوز مديرية تعليم شمال غزة بجائزة أفضل مركز خدمة حكومي.

والفريق المُكرّم هو: د. أحمد أبو ندى، د. علي أبو سعدة، أ. حسني شعث، د. ريما الخطيب، د. جواد الشيخ خليل، أ. فطين البنا، أ. محمد بركات، أ. أمال حمادة، أ. خالد ماضي، أ. حسين العيلة، م. شادي هنية، أ. نائل الآي، أ. عائد الربعي، د. عماد أبو سمعان.

وأوضح ثابت أن الوزارة مستمرة في تطبيق برامج ومعايير الجودة في كافة المرافق والمؤسسات التعليمية سواء في المدارس والوزارة والمديريات، وذلك لضمان تقديم الخدمات المتميزة لطلبتنا وأبناء شعبنا.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر للجنة متابعة العمل الحكومي التي أصدرت قرارات مهمة لتشجيع التميز.