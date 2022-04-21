فوائد قيام ليلة القدر 27 رمضان 2022، تعتبر ليلة القدر أهم ليلة في العام، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كاتبه العزيز، ووصفها بأنها خير من ألف شهر، وهو دليل واضح بأن قيام ليلة القدر، تعادل تعبد المسلم ألف شهر كاملا، وهي مدة طويلة جدا، قد تفوق عمر الإنسان الافتراضي، لهذا هي مهمة عند المسلمين ويحيون لإحيائها في المسجد، ويبدأ المسلمون الاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لعلهم يصادفون الليلة العظيمة ويحيونها، وينالون أجرها وثوابها.

فوائد وفضائل ليلة القدر

ويهتم المسلمون في كل بقاع الأرض البحث عن فوائد قيام ليلة القدر 27 رمضان 2022، لأن من يقيم ليلة الفجر يغفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، ولهذا يسعى المسلمون جاهدين لإحياء ليلة القدر الشريفة العظيمة، لأنها تحمل في طياتها الثواب والأجر والراحة النفسية، كما أن الدعاء خلال احيائها قد يكون مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى، وخاصة أن الله ذكرها في كتابه العزيز" بسم الله الرحمن الرحيم" "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" كدليل واضح على فضل هذه الليلة فتعبد ليلة القدر يساوي تعبد ألف شهر كاملة، لهذا سننشر لكم نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، فوائد قيام ليلة القدر 27 رمضان.

فوائد قيام ليلة القدر في رمضان

ويعتكف المسلمون في المساجد طيلة الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حرصا منهم على احياء ليلة القدر، التي تأتي في الليالي العشر الأخير، دون تحديد ليلة بعينها، لكنها تأتي في الليالي الفردية من الأيام الأخيرة، وهو ما يدفع المسلمون إلى اعتكاف الأيام العشرة الأخيرة في المساجد، حتى ينالون أجرها وثوابها.

فوائد ليلة القدر 2022

ولليلة القدر فوائد كثيرة، وأجر عظيم، وتصديقا لما تحمله من خيرات ورزق وفضل عظيم، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، ومَن صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ).

فضائل ليلة القدر

1- أنزل الله فيها القرآن

2- جعل العمل فيها خيرا من ألف شهر

3- ينزل في هذه الليلة جبريل ومعه الملائكة إلى الأرض يؤمنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر

4- ليلة أمن وسلام فلايقدر الله فيها إلا السلامة

5- من حرم خيرها فقد حرم

6- من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

يقول العلامة عبد الغني النابلسي (وذلك يشمل الصغائر والكبائر وفضل الله أوسع من ذلك)

7- أنزل الله في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة

8- ليلة يحدد فيها مصير مستقبلك لعام قادم ففيها تنسخ الآجال